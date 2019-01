Nieuwe sportzaal De Appelaar opent op 1 februari Didier Verbaere

14 januari 2019

18u16 0

De Vzw IZOO bouwt momenteel een nieuwe sportzaal voor de Vrije Basisschool De Appelaar op Dorp in hartje Oosterzele. De werken zijn in augustus vorig jaar gestart en de officiële opening is voorzien op vrijdag 1 februari.

“Met als motto ‘Hoofd, hart, handen’ zetten we als school veel in op sport en beweging, de ruimte die we hebben leent zich daar ook toe en dat is een grote troef. Naast de nieuwe speelplaats van het lager, hebben we nog de kleuterspeelplaats met een speelweide en daarnaast komt nog sportruimte naast de nieuwe turnzaal. De kinderen kunnen hier volop ademen, ze hebben ruimte binnen en buiten en daar blijft het schoolbestuur voor zorgen door te investeren in de ruimte binnen en buiten”, weet directeur Joris Raemaekers.

Op vrijdag 1 februari is iedereen welkom voor de officiële opening. Vanaf 18.15 uur zijn er rondleidingen in de nieuwe sportzaal, de vernieuwde speelplaats en de speelweide. Na de officiële opening en receptie kan je ook nog nakaarten met een hapje en een drankje in de polyvalente ruimte van de school tot 21.30 uur. Graag vooraf inschrijven via www.vrijebasisschooloosterzele.be.