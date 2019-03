Nieuwe bus voor Minder Mobielen Centrale En 2500 euro voor sociale organisaties Didier Verbaere

26 maart 2019

14u29 0 Oosterzele De Minder Mobielen Centrale van Oosterzele heeft voortaan een gloednieuwe bus dankzij tientallen gulle ondernemers die een plekje op het voertuig sponsorden. Die sponsoring verliep via Special Ad, een bedrijf dat steun zoekt bij lokale ondernemers om non-profit organisaties aan vervoer te helpen. Er werd ook nog 2500 euro aan vijf sociale verenigingen geschonken.

De OCMW raad van Oosterzele besliste vorig jaar om in zee te gaan met Special Ad. Zij gaan op zoek naar centen bij lokale zelfstandigen en stellen een voertuig ter beschikking voor het vervoer van schoolkinderen, andersvaliden of bejaarden. Oosterzele koos voor een nieuw voertuig voor haar Minder Mobielen Centrale. De gemeente staat enkel in voor onderhoud en verzekering van de nieuwe minibus.

“Jaarlijks verzorgen de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale voor 1.300 ritten voor 75 klanten over een afstand van 24.000 kilometer. Dat deden ze voordien met eigen wagens en dat zorgde vaak voor problemen bij het vervoer van mensen in een rolwagen. Zij brengen ouderen die slecht te been zijn, andersvaliden maar ook jonge mensen met een laag inkomen op hun bestemming. Dat kan een bezoek aan ziekenhuis, dokter, familie of winkel zijn. Op die manier halen we mensen ook uit hun sociaal isolement”, zegt schepen Els De Turck.

Naast de schenking van de bus, werd ook 2500 euro geschonken aan vijf organisaties in Oosterzele : de drie afdelingen van ziekenzorg in Oosterzele, Balegem en Scheldewindeke, de groep Sint-Franciscus (OLV Ter Veldbloemme en De Zilverlinde) en De Beweging (voor mensen met een niet aangeboren handicap. Zij kregen onlangs ook een bouwvergunning voor een project met 44 appartementen op de site Groot Bewijk.