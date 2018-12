Nieuw traject N42 voorgesteld Didier Verbaere

03 december 2018

11u05 0

De Vlaamse Overheid heeft een alternatief traject klaar voor de vernieuwing en de herinrichting van de Oosterzelesteenweg (N42) in Gijzenzele. Vanaf de rotonde boven de E40 zorgt het drukke verkeer er op twee rijstroken voor dagelijkse files en ongevallen. Op een infomarkt in juni lagen plannen op tafel voor een alternatief traject en zou de N42 verplaatst worden achter de huizen in de richting van Anker.

“Nu zou geopteerd worden om de N42 te brengen op en naast het bestaande tracé. De huidige weg zou dan een ventweg worden die voor toeleiding zorgt naar de nieuwe weg er net naast. Me een nieuw aansluitingscomplex ter hoogte van de Gijzenzelestraat”, legt gemeenteraadslid Filip Michiels (Open Vld plus) uit.

In een spoedzitting van de verkeerscommissie donderdagavond wil hij nogmaals aandringen op inspraak voor de bewoners. “Enkel in 2013 en 2014 werd de mening van de omwonenden en gebruikers gevraagd. Voor de opmaak van de plannen was er enkel een infomarkt en geen inspraak of opmerkingen mogelijk. We vragen dat het gemeentebestuur een standpunt over het traject inneemt en een echt inspraakmoment organiseert”, aldus Michiels.