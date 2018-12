Nieuw traject N42 parallel aan huidige gewestweg Geen grote onteigening van woningen en landbouwgrond én veilige fietspaden Didier Verbaere

13 december 2018

17u47 0 Oosterzele Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een alternatief traject voorgesteld voor de N42 tussen Wetteren en Zottegem: een weg die parallel loopt met de bestaande gewestweg. Er komen ook veilige fietsverbindingen. De gemeenteraad van Oosterzele spreekt zich donderdagavond uit over het nieuwe traject.

De herinrichting van de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen staat al tientallen jaren op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer. De vele kruispunten, toegangen naar woningen en bedrijven en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming. Op basis van studies en verzuchtingen van omwonenden werd nu een nieuw traject op tafel gelegd. Dit is een volgende stap in het proces om de N42 in te richten als primaire weg met 2 x 2 rijstroken.

Geen draagvlak

“Uit overleg met verenigingen, wijkcomités en bewoners van de Ankerwijk blijkt dat de aanleg van een nieuwe weg achter de huizen aan de oostzijde van de huidige N42 geen draagvlak had. Ook in Balegem, waar het verkeer van en naar de steengroeve Balegro via bestaande gemeentelijke wegen moest verlopen, stuitten we op verzet”, zegt schepen van mobiliteit Christ Meuleman (CD&V). Het gemeentebestuur ging opnieuw samen zitten met het AWV en dat volgde hen in de voorstellen.

Parallelweg

“We zijn afgestapt van het idee van een bypassverbinding die de akkers en weiden aan de oostzijde insneed. In het nieuwe ontwerp kiest AWV voor een nieuwe gewestweg parallel aan het huidige tracé. De huidige weg wordt dan een ventweg voor lokaal verkeer”, legt Meuleman uit.

“Ter hoogte van het knooppunt met de Gijzenzelestraat wordt verkeer op de lokale wegen geregeld via een rotonde. De kruispunten met de Reigerstraat en Houtemstraat blijven bestaan, het kruispunt aan Yshoute krijgt verkeerslichten. De verkeerslichten ter hoogte van ’t Parksken verdwijnen zodat je daar de gewestweg niet meer op kan.”

Zwakke weggebruikers en landbouwgrond

“Er komt ook een dubbelrichtingsfietspad van de Jonasweg in Zottegem tot de Lange Ambachtstraat in Oosterzele. De bedoeling is om dit fietspad in een latere fase door te trekken tot aan de gemeentegrens met Melle”, gaat Meuleman verder.

“Ter hoogte van de Leenstraat komt een fietserstunnel en er komt een fietsersbrug over de nieuwe rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat. Met het nieuwe traject wordt ook geen landbouwgrond ingenomen en schuift de toekomstige N42 niet op richting Ankerwijk”, besluit Meuleman.

De plannen worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement op 24 december. In 2019 kunnen dan het openbaar onderzoek en de onteigeningen voor enkele woningen worden aangevat.