Nieuw financieel beheerder voor gemeente en OCMW 29 januari 2018

In de gemeenteraad van afgelopen donderdag legde Elke Demeulenaere de eed af als financieel beheerder voor gemeente en OCMW. In 2008 studeerde Elke af als master in de bedrijfseconomie en ging aan de slag aan de UGent als onderzoeker. Eind 2013 startte ze als organisatiemedewerker financiën op de dienst Boekhouding van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen om daarna als financieel beheerder voor het OCMW Melle te werken. (DVL)