Nathalie Stroobant brengt wonderlijk nieuw kinderboek uit over ... water

26 maart 2019

13u19 0 Oosterzele Nathalie Stroobant (47) uit Balegem stelt op zondag 31 maart (W)onderwater voor. In haar tweede kinderboek verweeft ze brandend actuele thema’s over de klimaatsverandering tot een spannend avontuur voor kinderen van de lagere school.

Na “De bijzondere uitvinding van Boris Bord”, is “(W)onderwater” het tweede boek van de jeugdschrijfster en fotografe uit Balegem. “Het is een spannend en meeslepend avonturenverhaal voor kinderen van vanaf 8 jaar, met als onderliggende uiterst actuele thema’s klimaatsverandering en plastic soep. Maar ook vriendschap en gulzigheid komen aan bod”, zegt Nathalie. In het boek krijgt hoofdpersoon Kai de schrik van zijn leven als hij midden in de nacht merkt dat zijn huis tot aan de eerste verdieping onder water staat. Samen met zijn zusje Coralie, haar bed en een bende gulzige meeuwen gaan ze op zoek naar hulp.

Naast het schrijven van boeken geeft Nathalie volop workshops aan bibs en scholen met haar organisatie “BoekGoesting”. En tussendoor volgde ze ook een opleiding tot fotografe. “De illustraties in het nieuwe boek zijn stuk voor stuk gebaseerd op foto’s die ik wereldwijd genomen heb”, zegt ze. “(W)onderwater verenigt eigenlijk mijn drie passies: schrijven, fotograferen en reizen”.

Ook de voorstelling van het boek wordt een avontuur op zich. “Het themakleur is blauw. Wie kan komen, mag zeker iets aandoen in die kleur. Voel je ook vrij om iets mee te brengen wat te maken heeft met water. Je kan nu al beginnen brainstormen met jezelf en de kroost. Meer kan ik er nog niet over kwijt”, besluit Nathalie geheimzinnig. De voorstelling gaat door in CC De Kluize in Oosterzele, onthaal vanaf 10.15 uur en start om 10.30 uur. Inschrijven voor de gratis voorstelling of het boek reserveren kan via www.nathaliestroobant.be, nathalie.stroobant@hotmail.com of via Facebook.