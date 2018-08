Muziek en oorlog lokken 10.000 bezoekers 16 augustus 2018

Bruisend Balegem lokte gisteren meer dan 10.000 bezoekers naar de kleine deelgemeente van Oosterzele. Het tweejaarlijkse muziek- en cultuurfestival biedt tientallen optredens aan op zes podia en bracht onder meer toppers als Johan Verminnen, Rowwen Hèze, De Romeo's en Raymond van het Groenewoud. Voor de 9de editie koos Bruisend Balegem de beide wereldoorlogen als centrale thema met autoshows van militaire voertuigen en een expo over WOI. De uitbaters van B&B Pastorie Balegem doopten de tuin om in Café Réné. Bezoekers waanden zich er in Allo Allo. "Een topeditie", zegt Opperbruiser Christ Meuleman. "Het kwam wat trager op gang, maar rond 18 uur was er geen doorkomen meer aan. We schatten dat we de kaap van 10.000 bezoekers vlotjes gerond hebben". (DVL)