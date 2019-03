Milieuweek in het teken van het klimaat start met grote lenteschoonmaak Didier Verbaere

06 maart 2019

16u47 0

De milieuweek in Oosterzele met als thema klimaat start op zaterdag 9 maart met de grote gemeentelijke lenteschoonmaak. Jong en oud, groot en klein en verenigingen kunnen deelnemen aan de zwerfvuilactie. Materiaal aanvragen, kan via omgeving@oosterzele.be of op 09/363.99. 34.

Van 10 tot 16 uur is er in het GILO Oosterzele ook een Repair Café waar je kapotte spullen kan laten herstellen. De gemeente gaat volgende week ook in dialoog met de schoolgaande jeugd over het kernthema en wil alle inwoners betrekken bij het gemeentelijk klimaatbeleid. Later volgen nog meer acties hiervoor. En op maandag 3 juni komt Nic Balthazar met zijn klimaatbetoog naar GC De Kluize.