Meer landbouwgrond 04 mei 2018

03u05 0

In het Ruimtelijk Structuurplan van Oosterzele werd heel wat ruimte voor woonuitbreiding voorzien in voormalig agrarisch gebied. Daarom moet 13,77 hectare landbouwgrond gecompenseerd worden. Twee voormalige woonuitbreidingsgebieden in Gijzenzele en in Balegem, tussen Kattenberg en Krekelberg, worden daarom ingekleurd als landbouwgrond. Goed voor 6 hectaren. In Gijzenzele sluit het gebied aan op 72 hectare open veld. Voor Ruimte Vlaanderen is dit voldoende als compensatie voor de ingenomen woongebieden. "Op die manier blijft het openkouterlandschap van de gemeente verzekerd", klinkt het bij het gemeentebestuur van Oosterzele. (DVL)