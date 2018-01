Leerkracht staat terecht voor zedenfeiten 25 januari 2018

02u46 0 Oosterzele Een 49-jarige leerkracht van het Bernarduscollege van Oudenaarde stond gisteren terecht voor zedenfeiten. De man is blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe, want naast de zaak van gisteren loopt er nog een tweede onderzoek tegen de man uit Oosterzele voor gelijkaardige feiten.

De man geeft al sinds 2008 les op de Oudenaardse school. Maar sinds 20 juni is hij met onmiddellijke ingang geschorst en geeft hij geen les meer.





"Het parket heeft ons toen ingelicht over het gerechtelijk onderzoek dat tegen de man liep", zegt Thierry Godefroidt, coördinerend directeur Personeelsbeleid van de SG Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen.





Goed functionerend

"We hebben hem dan ook meteen geschorst en ons burgerlijke partij gesteld. De man was nochtans een goed functionerende leerkracht."





De beklaagde stond gisteren terecht voor aanranding van de eerbaarheid en het bezit van kinderporno. Tijdens de zitting kreeg de rechter echter te horen dat er nog een nieuw gerechtelijk onderzoek loopt voor gelijksoortige feiten. "Het onderzoek is uitgebreid omdat er nieuwe slachtoffers zijn", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen.





Onduidelijk

"Ze zijn veel ruimer dan de feiten die vandaag worden voorgelegd aan uw zetel."





De procureur verwacht dat het nieuwe onderzoek tegen eind februari zal afgelopen zijn. Voorlopig is het nog onduidelijk of de leerkracht zich vergrepen zou hebben aan kinderen of niet. De zaak wordt opnieuw heringeleid op 28 maart. Rechter De Waele hoopt dan een nieuwe stand van zaken te krijgen.





(JEW)