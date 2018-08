Kunstroute Oosterzele 01 augustus 2018

Meer dan 30 lokale kunstenaars tonen op 12 en 19 augustus tussen 10 en 18 uur hun werken tijdens de Kunstroute in Oosterzele.





Dat doen ze op 14 verrassende locaties zoals bunkers en boerderijen in Gijzenzele en Landskouter. Curator van dienst is kunstenaar Guido De Vos.





Het plan en de adressen zijn te verkrijgen in de bib of aan de start in de Vierhoekhoeve aan de Brielstraat 71. De kunstroute is gratis te bezoeken.





