Kruispunt versperd na aanrijding tussen drie wagens Jeffrey Dujardin

14 november 2018

19u10 0

Op het kruispunt van de N42 met de Geraardsbergsesteenweg in Balegem, een deelgemeente van Oosterzele, is woensdagavond om 18 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Drie wagens reden op elkaar in op het kruispunt, er werden meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was het kruispunt volledig versperd. Hierdoor ontstond er grote verkeershinder in beide richtingen, het verkeer werd omgeleid door de politie. Om 18.48 uur was het kruispunt weer vrijgemaakt voor het verkeer.