Kristin Vangeyte nieuwe voorzitter Route 42 31 maart 2018

De Geraardsbergse schepen van Cultuur, Kristin Vangeyte, is de nieuwe voorzitter van Regiobib Route 42. Zij neemt het roer over van Marleen Verdonck uit Oosterzele "Het komende jaar wordt belangrijk voor onze samenwerking. Het is of uitbreiden, of de boeken neerleggen. Door het wegvallen van de provinciale bevoegdheid op vlak van cultuur en bibliotheek verliest Route 42 zijn ondersteuning van bovenaf. Route 42 werkt sinds 2000 samen en bouwde een werking uit die beschouwd wordt als één van de meest vooruitstrevende in Vlaanderen." Vlaanderen neemt de taak over. Het nieuwe decreet ondersteunt regionale samenwerking als ze actief is in meerdere sectoren. (FEL)