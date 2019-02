Kleuters van GILO trouwen liever dan die van Ankerschool Didier Verbaere

15 februari 2019



Achttien koppeltjes van de kleuterscholen in Anker en het Gilo gaven in Oosterzele vrijdagvoormiddag elkaar het ja-woord op de grote valentijnshuwelijksceremonie in het gemeentehuis . De burgemeester ontving eerst de kleuters van de Ankerschool die met een busje naar het gemeentehuis waren afgezakt. Vier koppeltjes beloofden elkaar eeuwige trouw. Zij vierden nadien met ouders en grootouders feest op de school. Het jaarthema op de school is Jij en ik, een klik. Nadien was het de beurt aan de kinderen van het GILO. Zij kozen voor een huifkar op deze stralende lentedag. Daar trouwden maar liefst 14 koppeltjes.