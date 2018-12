Klacht tegen plannen N42 Oosterzele Groen Oosterzele dient klacht in bij de gouverneur tegen Projectnota N42 Didier Verbaere

20 december 2018

Groen Oosterzele is niet te spreken over de manier waarop het gemeentebestuur vorige week het dossier over de N42 afhandelde en stapt naar de gouverneur. “Een gemeenteraad die zichzelf ernstig neemt, keurt geen plan goed op basis van een halfslachtige Projectnota, waar de meest cruciale discussiepunten niet zijn uitgewerkt, laat staan doorgepraat en afgetoetst met omwonenden. Nog voor het hele plan op de gemeenteraad voorkwam, organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al een zitdag voor wie onteigend zal worden, terwijl er niet eens een juridische basis is voor deze acties”, zegt Barbara Redant, gemeenteraadslid voor Groen.

Redant is het beu dat de democratische principes niet gerespecteerd worden en verwacht dat de Projectnota eerst fatsoenlijk wordt afgewerkt alvorens het College groen licht vraagt aan de gemeenteraad. Groen Oosterzele vraagt de Oost-Vlaamse gouverneur daarom als toezichthouder om de bewuste beslissing te schorsen.

“Om onduidelijke redenen moet alles plots snel gaan. De startnota zelf dateert van 2017, het voorkeurstraject werd op de gemeenteraad van 18 april 2018 ter kennisname voorgelegd en op 13 december 2018 verlaat men het voorgestelde voorkeurstraject. Deze nota is verre van volledig en voldoet niet aan de voorschriften”, aldus Redant. Ze kreeg de nota als lid van de verkeerscommissie slechts enkele dagen voor de vergadering. “Op amper vier dagen moesten we een totaal ander tracé voor de N42 bestuderen en beoordelen. “Heel wat vragen over de kosten, de extra carpoolparking, geluidsschermen of de impact op de omgeving zijn totaal niet beantwoord”, aldus Redant.

“De kern van de zaak hier is niet dat we voor of tegen een verdubbeling zijn, het gaat erom dat we gevraagd worden om een besluit te nemen over een voorkeurstraject dat maar half is uitgewerkt en waarvan de gevolgen amper zijn doorgeredeneerd. Maar als AWV zegt dat de E40 niet méér verkeer kan slikken, en dat daarom de rotonde aan de afrit niet kan omgebouwd worden zodat het verkeer er vlotter afwikkelt, dan zien we niet in waarom we de baanvakken errond wel zouden moeten verdubbelen”, besluit Redant.