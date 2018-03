Ketnetband start zomerkermis Groenbuiken 16 maart 2018

De Ketnetband mag de 11ste zomerkermis van de Windeekse Groenbuiken in gang trappen op vrijdag 29 juni op het Marktplein van Scheldewindeke. "Het feestweekend gaat van start op de laatste schooldag. Om de zomervakantie voor de kinderen goed in te zetten, boekten we de Ketnetband voor een spetterend optreden. Zo willen we de schoolgaande jeugd en jeugdbewegingen warm maken om de kermis én de grote vakantie op een fantastische manier in te zetten", stelt Filip Michiels van de Groenbuiken. De KetnetBand is de live band van Ketnet die iedereen doet meezingen met de bekende liedjes van Samson, K3, Ghostrockers en de Partykids. Het optreden is gratis. De kermis zelf duurt zes dagen tot woensdag 4 juli. Het volledige programma van de zomerkermis wordt later bekendgemaakt. (DVL)