Kerk te klein voor afscheid verongelukte kajakker (28) 16 april 2018

Honderden vrienden, familieleden en kennissen hebben zaterdag in de Sint-Martinuskerk van Balegem afscheid genomen van David Verhelst (28). De man kwam om het leven tijdens een kajaktocht op de Lesse.





Het leven lachte David toe. Na de vakantie zou hij aan de slag gaan als opvoeder in een instituut in Gijzenzele. En hij zou voor de tweede keer papa worden. Maar vorig weekend sloeg het noodlot toe. Samen met zijn hond ging hij kajakken op de Lesse. Maar bij een watervalletje verloor hij zijn evenwicht en stootte hij zijn hoofd. Hij verloor het bewustzijn en kreeg te veel water binnen.





David was in Balegem erg bekend en vooral zeer graag gezien. Dat bleek zaterdag ook in de Sint-Martinuskerk. Die was te klein om de massa binnen te laten. Helemaal stil werd het toen zijn vriendin Leonie het woord nam. "Lieve David, negen jaar geleden leerde ik je kennen hier in de wijk. Het was direct grote liefde. We deden alles samen. We kregen een prachtige dochter. Je was een speelse papa. Je was een helpende hand voor iedereen, een begeleider in hart en nieren. De muziek zat in je hoofd en in je hart. Je zag me zo graag, was zo verliefd op je dochter en verzot op onze hond. We hebben op jou gewacht. Vito kwam terug, maar jij niet. Ik zal goed zorgen voor onze kindjes. Negen jaar is ons samen gegund. Ik ben je zo dankbaar dat jij voor mij koos als je vriendin en moeder van je kinderen." (JEW)