Kaat in politieke voetsporen van grootvader Marcel 01 juni 2018

Na 30 jaar staat er opnieuw een 'Pien' op de liberale Oosterzeelse kieslijst. Kaat Pien (30) is maatschappelijk assistente in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Wetteren. Haar grootvader Marcel Pien was burgemeester van Balegem en later van de fusiegemeente Oosterzele van 1977 tot 1988. Hij is momenteel ereburgemeester. Kaat woont in Balegeme en is er voormalig leidster van Chiro. In haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig met lezen, fietsen, lopen en zwemmen en neemt binnenkort deel aan een triatlon. Via haar werk komt ze veel in aanraking met senioren. Ze wil zich dan ook graag inzetten voor een modern en vooruitstrevend ouderenbeleid. "Ik vind het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en dat daarvoor de nodige faciliteiten worden voorzien door de gemeente," zegt Kaat. (DVL)