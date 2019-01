Johan Van Durme (CD&V) voor 4de keer burgemeester Oosterzele Schepen Elsy De Wilde meteen na eed geschorst voor één maand Didier Verbaere

18 januari 2019

11u26 0 Oosterzele Johan Van Durme heeft deze ochtend voor de 4de keer de eed afgelegd als burgemeester van Oosterzele. Zijn kartelpartij van CD&V en N-VA haalde bij de verkiezingen een nipte meerderheid van 12 op 23 zetels en besliste in oktober reeds om zonder partners verder te besturen.

Maar dat was zonder Open Vld plus gerekend die een klacht indiende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Filip Michiels (Open Vld plus) kreeg uiteindelijk slechts deels gelijk. Er werden onregelmatigheden aangetroffen in de aangifte van de uitgaven van kandidaat-gemeenteraadsleden Jean Marie De Groote (CD&V) en Pieterjan Keymeulen (CD&V). Burgemeester Van Durme moet hiervoor een administratieve boete van 6.000 euro ophoesten. En ook het mandaat van raadslid Elsy De Wilde is met een maand geschorst omdat een wagen met haar verkiezingsdrukwerk enkele keren bij een stembureau werd gezien. Maar de verkiezingen werden wel geldig verklaard en Van Durme mocht eindelijk zijn eed afleggen in de ambtswoning van waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere. Dat deed hij met gemengde gevoelens.

“Ik ben trots en fier dat ik voor de vierde maal de eed mocht afleggen als afleggen. En achteruit kijken heeft als nadeel dat je met de rug naar de toekomst staat en dat willen we niet. We willen met onze kartelploeg met 12 competente mensen onze mooie gemeente verder goed besturen met het goedgekeurde bestuursakkoord van CD&V en N-VA”, zegt Johan Van Durme. “We stellen vast dat de verbitterde en verzuurde oppositieleider Filip Michiels, die de verkiezingen verloren heeft, de laatste maanden niet voor de inhoud gaat en geen respect heeft voor de uitspraak van de kiezer op 14 oktober. Dat hij als kopman in zijn verzuring en negatieve attitude de jonge nieuwkomers op zijn lijst meesleurt in dit verhaal, valt heel erg te betreuren want ze worden meteen en wellicht ongewild in het kamp van de slechte verliezers geplaatst. En die mensen verdienen echt wel beter”, aldus Van Durme.

“Maar we blijven tot een positieve samenwerking bereid en wij engageren ons om de komende zes jaar een goed en constructief beleid te voeren. Daarbij steken we de hand uit naar alle mensen van goeie wil”.

Aanstelling nieuwe gemeenteraad

Burgemeester Johan Van Durme wil nu zo snel mogelijk de nieuwe gemeenteraad installeren. Dat zal waarschijnlijk op maandag 28 januari gebeuren. Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Els De Turck en Elsy De Wilde leggen dan de eed af als schepenen voor CD&V. Orville Cottenie als enige verkozene voor N-VA. Els De Turck wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Elsy zal die avond de eed afleggen en meteen geschorst worden. Wilfried Verspeeten blijft dan een maand op post als gemeenteraadslid en verhuist nadien naar het Bijzonder Comité zoals aanvankelijk voorzien. We zullen dus de eerste maand met een schepen minder werken. De bevoegdheden worden momenteel nog bekeken”, besluit Van Durme.