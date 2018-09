Inwoners kunnen lokaal energieproject uitkiezen 05 september 2018

Inwoners van Oosterzele kunnen zelf bepalen welk lokaal energieproject een startbudget moet krijgen. Oosterzele diende twee projecten in voor de actie rond 'stroomversnellers' in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Er is een project om de verwarmingsketel in de basisschool GILO Balegem te vernieuwen. En om de straatverlichting te voorzien van duurzame ledverlichting. "De bedoeling is om met zo veel mogelijk inwoners te stemmen op het favoriete Oosterzeelse project. Zodra 1 procent van de inwoners heeft gestemd, ontvangt Oosterzele een startbudget om het project te realiseren. Heel concreet: als Oosterzele 108 stemmen verzamelt, ontvangt het bestuur van de Vlaamse Overheid een startbudget van 10 128 euro om het energieproject te realiseren", aldus de gemeente. Stemmen kan tot zondag 7 oktober op de website www.stroomversneller.be. (DVL)