Installatie gemeenteraad Oosterzele uitgesteld Didier Verbaere

19 december 2018

13u53 2

De installatie van de nieuwe gemeenteraad, de voordracht van de schepenen, de benoeming van de burgemeester en de voordracht en verkiezing van de politieraadsleden in Oosterzele wordt uitgesteld tot na de uitspraak van de raad voor verkiezingsbetwistingen over een klacht van Open Vld Plus. Op dinsdag 24 december wordt deze behandeld.

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd op 27 november een klacht ingediend tegen de gang van zaken in Oosterzele voor en tijdens de stembusgang. Open Vld Plus beschuldigt CD&V ervan dat ze de regels voor het gebruik van persoonsgegevens hebben overtreden. En dat ze nog campagne voerden op verkiezingszondag. In die aanklacht vraagt de partij de vernietiging van de uitslag en daaraan gekoppeld nieuwe verkiezingen. “CD&V Oosterzele betreurt de gang van zaken maar heeft het volste vertrouwen in het verloop van de procedure bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Intussen zal de uittredende ploeg van CD&V en kartelpartner N-VA de gemeente verder blijven besturen. We nemen onze verantwoordelijkheid zodat de inwoners van Oosterzele niets voelen van deze procedure", zegt Peter Willems, voorzitter CD&V Oosterzele. De klacht wordt behandeld op de zitting van 24 december. Verwacht wordt dat het arrest in de komende 40 dagen na indienen van de klacht bekend zal zijn