Iedereen wil Elsy, maar CD&V wint 27 april 2018

Een opvallende naam op de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in Oosterzele is Elsy De Wilde (28). De vrouw stal de harten van heel Oosterzele toen ze startte met een inzamelactie voor een gezin dat zijn huis was kwijt geraakt bij een brand in oktober vorig jaar. In een mum van tijd ontstondeen file van vrijgevige mensen voor haar deur. "Sinds het benefiet trokken meerdere politieke partijen aan mijn mouw om op hun lijst te staan. Maar de ideeën over ruimtelijke ordening, ouderen- en jongerenzorg en andere programmapunten van CD&V sluiten het meest aan bij de mijne", zegt Elsy. De vrouw uit Landskouter werkt ondertussen ook aan het uitbouwen van een Buurt Informatie Netwerk (BIN) in Landskouter en Gijzenzele. "Sinds de brand in Oosterzele zet ik me nog meer in voor veiligheid en ook voor extra brandpreventie in de gemeente", zegt Elsy. Daarnaast wens ik mij samen met CD&V in te zetten voor alle generaties binnen onze maatschappij. Binnenkort maakt de partij haar lijst bekend en weet ze haar plaats. "Ik wil veel leren van de huidige schepenen en onze burgemeester. Op termijn ambieer ik wel een schepenambt", besluit Elsy. (JEW/DVL)