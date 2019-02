Honderdtal kandidaat acteurs voor auditie nieuwe film Nicolas Rahoens Marijn Devalck en Bob De Moor spelen hoofdrollen in Adam en Eva Didier Verbaere

03 februari 2019

18u26 0 Oosterzele Regisseur Nicolaas Rahoens draait in het voorjaar Adam en Eva, een langspeelfilm in en over de Vlaamse Ardennen. Marijn Devalck en Bob De Moor spelen de hoofdrollen in de film die mee zal gedragen worden door lokale inwoners. Afgelopen weekend vonden in Balegem (Oosterzele) de audities plaats voor de andere (hoofd)rollen.

Na My Donna met Jo Leemans en Will Ferdy en Tata met wijlen Luc De Vos en Els Pynoo draaide Nicolaas ook al Ons Dorp en De Maagd van Gent. In zijn films gaat Rahoens ook steeds op zoek naar lokale inwoners om de rollen van zijn personages in te vullen. “We draaien van april tot juni met lokale acteurs van Oosterzele tot Ronse en van Geraardsbergen tot Kruishoutem. Ongeveer de helft van de kandidaten heeft totaal geen ervaring op een film- of toneelset. Maar er zit ongelooflijk veel talent in de Vlaamse Ardennen”, zegt Nicolaas Rahoens.

In Adam & Eva spelen Marijn Devalck en Bob De Moor de hoofdpersonages. Marijn kruipt in de huid van kasteelheer Michel uit de Vlaamse Ardennen. Hij biedt hulp aan Adam, een aan lagerwal geraakte Gentse professor die na het bedrog van zijn vrouw ook aan de drank raakte. Een rol die door Bob De Moor wordt ingevuld. Op het platteland wordt zijn personage Adam verliefd op de rust van het heuvellandschap en op een nieuwe vrouw : Eva. Hij speelde ook al mee in de Maagd Van Gent. “En daar heb ik niks dan goeie herinneringen aan”, zegt Bob.

Marijn Devaclk wou aanvankelijk niet meespelen. “Ik had mijn acteurscarrière on hold gezet om me volop te concentreren op mijn politieke ambt. We werden vorig jaar als gemeentebestuur aangeschreven om het project financiële te steunen en zo leerde ik Nicolaas kennen. Het idee om een Zuid-Oost Vlaamse film te draaien met lokale mensen, sprak ons wel aan. Omdat hij ook twee professionele acteurs nodig had en ik Bob (De Moor) al langer kende, wou ik een uitzondering maken. Want eigenlijk ben ik een drama acteur. Ik heb wel wat bekendheid als komisch acteur in De Paradijsvogels en FC De Kampioenen. Maar het was voor mijn gewoon een uitdaging om weer eens een dramatische rol te spelen. En de rol is natuurlijk ook op mijn lijf geschreven. Iedereen weet dat ik aan de drank en aan lagerwal ben geraakt”, lacht Marijn.

Audities in Balegem : ode aan overleden vader

Afgelopen weekend vonden de audities plaats in Balegem. De productie ging er onder meer op zoek naar een actrice voor de rol van Eva, Roos en Magdalena. Zo’n 120 dames melden zich in Zaal De Kring voor de rollen. Jedidja Tack (28), een redactie assistente bij Test aankoop uit Oudenaarde. Zij meldde zich aan voor de rol van Roos. “Dat is de dochter van de Kasteelheer Michel. Zij heeft geen contact meer met haar vader. En dus gaat adam haar proberen overtuigen om zich te verzoenen”, vertelt Jedidja. Ze volgde een tijdje toneel aan de Stedelijke Academie in Oudenaarde. “Het was mijn papa die me leerde acteren. En hij is twee weken geleden overleden. Het is dus absoluut geen makkelijke periode. Maar ik zie deze kans als een eerbetoon aan hem en zou de rol ook doodgraag hebben”, zegt Jedidja.

Ook voor Katrien De Wint uit Sint-Lievens-Houtem was het haar eerste auditie. “Ik wou dat gewoon eens meemaken. En omdat het in eigen streek was, heb ik me ingeschreven. Ik was wel nieuwsgierig hoe het er op een filmset aan toe ging”, zegt Katrien. “Roos is nogal een strenge madam in de film. In het echte leven ben ik zo niet”, lacht ze. “Maar ik vond het wel spannend en leuk om te doen”, besluit ze. In maart 2020 wordt de film in de zalen verwacht.