Honderdtal gezinnen uren zonder stroom 02 maart 2018

Een honderdtal gezinnen uit de Molenstraat, Berg, Diepestraat en Kattenberg in Balegem zaten gisteren urenlang zonder stroom na een verkeersongeval. Bij deze ijskoude weersomstandigheden was dat zeker geen pretje. Een vrachtwagen reed in de Molenstraat rond 15 uur tegen een hoogspanningscabine. Omdat de herstellingswerken tot 22 uur duurden, besloten de politie en burgemeester de inwoners een warme opvang te bieden in GC De Kluize in de Sportstraat in Oosterzele. De politie belde deur na deur aan bij de inwoners om hen dat te melden. Nutsmaatschappij Eandis werkte urenlang aan de herstelling. Iedereen kon 's avonds weer naar huis. (JEW/DVL)