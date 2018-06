Heraanleg N42 begint ten vroegste in 2022 20 juni 2018

De heraanleg van de N42 tussen het rondpunt van Wetteren en Oude Wettersesteenweg in Oosterzele begint ten vroegste in 2022. Nadien zal de gewestweg een pak veiliger zijn. "De N42 zal er enkel nog kruisen met de Reigerstraat, Houtemstraat en Yshoute", legt Irene Van der Craats, woordvoerster van Agentschap Wegen & Verkeer uit. "De ligging van de verbinding tussen het nieuwe en bestaande tracé voor de N42 komt zo dicht mogelijk bij de Gijzenzelestraat en op een kilometer afstand van het complex van de E40 in Wetteren. Zo vermijden we wachtrijen tot voorbij dit knooppunt."





Ter hoogte van de Gijzenzelestraat kan het verkeer de N42 verlaten via een rotonde om zo verder te rijden richting onder meer het centrum van Gijzenzele. "Met de tunnel blijft het zicht goed en de geluidshinder beperkt voor de omwonenden. De nieuwe N42 zal aansluiten op het oude tracé ter hoogte van de Oude Wettersesteenweg. De nieuwe baan telt in beide rijrichtingen twee baanvakken. De maximumsnelheid zal er 90 per uur bedragen.





(JEW)