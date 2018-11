Hartenvrouw in première in GC De Kluize Didier Verbaere

09 november 2018

In het Gemeenschap Centrum De Kluize in Oosterzele brengt Hartenvrouw op woensdag 14 november haar theaterpremère en CD-voorstelling. Een Cabaretvoorstelling met Nederlandstalige liederen en theaterteksten geschreven en gebracht door Ireen Beke (spel, zang en viool) en voorzien van muzikale vleugels door Jonas Veirman (piano, zang, sax, fluit en loops) en Robrecht Kessels (cello). “We brengen een avondvullend cabaretprogramma met theater, meerstemmige zang en verschillende muziekinstrumenten. Verhalen uit het leven gegrepen over beklijvende ontmoetingen. Over loslaten en vinden wat je echt inspireert. Over de magische band tussen generaties. En over de liefde”, weet Ireen (48) uit Scheldewindeke. Ze volgde een opleiding als actrice aan het conservatorium van Gent en speelde reeds bij Zwarte Komedie Antwerpen, NTGent en verschillende jeugdtheaters. Daarnaast had ze verschillende gastrollen op tv zoals Ella en Professor T, Familie, Wittekerke en De Zonen van Van As. Ze is ook drama docente en gaat nu als zangeres op pad met Hartenvrouw. Op 17 november spelen ze voor een uitverkochte zaal in Theater Tinnepot. En op vrijdag 23 november staan ze in ’t Smiske in Asse (muziekclub www.tsmiske.be). Meer info en geluidsfragmenten kan u vinden op www.ireenbeke.be .