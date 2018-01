Hardleerse chauffeur krijgt 6 maanden rijverbod 02u38 0

J. S. uit Balegem kreeg in de Oudenaardse politierechtbank 6 maanden rijverbod opgelegd nadat hij met 2,21 promille alcohol (zo'n 10 glazen) in zijn bloed enkele geparkeerde voertuigen aanreed in Herzele. "Deze man had al een zwaar ongeval op zijn strafregister, maar heeft zijn lesje nog altijd niet geleerd", merkte de procureur op. "Je mag een glas drinken, maar neem dan alsjeblieft de taxi", richtte politierechter Cindy Stevenaert zich op haar beurt tot de beklaagde. Zij legde hem naast het rijverbod ook nog een boete van 1.600 euro op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én in de medische en psychologische proeven. (TVR)