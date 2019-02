Groot worden : elf portretten van opgroeiende jongeren in de bib van Scheldewindeke Didier Verbaere

21 februari 2019

13u30 0 Oosterzele Fotografe Hilde Gilbos uit Moortsele portretteerde sinds 2005 elf jongeren jaarlijks tussen hun 12 en 18 jaar. Ook op hun 21 en 25 volgde een foto, en blikken de jongeren zelf terug op hun puberteit. Het resultaat is het fot en verhalenboek ‘Groot Worden’. Een documentaire over opgroeiende jongeren. Het boek ligt vanaf vrijdag 22 februari in de winkels. En in de bibliotheek van Oosterzele in Scheldewindeke loopt een bijhorende fototentoonstelling. Die is tot 15 maart te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.

Elf jongeren namen vrijwillig tussen hun 12 en 18 jaar n jaarlijks plaats voor de lens van fotogaaf Hilde Gilbos, die zo de evolutie vastlegde. Zij is ook vrijwillig onthaalmedewerker van de vzw TEJO (Therapeuten voor Jongeren). “Het idee is gegroeid door een afscheidscadeau voor de juf van mijn zoon in 2005, op de Steinerschool van Aalst,” vertelt de fotografe. “Ik had elk kind uit de klas in zwart-wit gefotografeerd en in een collage naast elkaar geplakt. Na zes jaar kende ik die kinderen heel goed. Ik was nieuwsgierig na hoe ze zouden veranderen tijdens het opgroeien. Ik heb toen gevraagd of ze het oké vonden als ik ze elk jaar opnieuw zou fotograferen.”

Het resultaat zijn 11 zwart-witportretten met zeven foto’s van kinderen, tussen hun 12 en 18 jaar oud. Jeugdpsycholoog Mieke De Veuster interviewde de jongeren achteraf op hun 21ste, waarbij ze zelf terugkijken op die periode. Eind 2017, wanneer ze 25 jaar zijn, kijken ze zelf nog eens terug op het geheel in een nabeschouwing. “Verhalen en foto’s getuigen van hun groeispurt, van hun innerlijke ontwikkeling en van hun volharding. De boodschap die ze meegeven aan andere jongeren is : We geraken er wel”, besluit Hilde.