Groenbuiken verbranden kerstbomen Didier Verbaere

07 januari 2019

Het Kermiscomité De Windeekse Groenbuiken organiseert op zaterdag 12 januari haar jaarlijkse kerstboomverbranding op het Marktplein van Scheldewindeke. “Dit jaar beginnen we iets vroeger om 18.30 uur. Zo kunnen ook de kleinsten onder ons op en top genieten van het gezellige spektakel met de vuurspuwer en doedelzakmuziek. We voorzien sfeer, hapjes en drankjes”, zegt Filip Michiels van de Groenbuiken. Je kan je kerstboom naar het Marktplein brengen op zaterdag 12 januari vanaf 9 uur. Inwoners van Scheldewindeke kunnen deze ook laten ophalen. Geef een seintje voor donderdag 10 januari via groenbuiken@gmail.com of 09/362.57.25 en plaats je boom ‘s ochtends aan de straatkant. Iedereen is van harte welkom mét of zonder kerstboom.