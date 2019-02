Groen bedankt reizigers op valentijntrein Didier Verbaere

14 februari 2019

18u16 2 Oosterzele Groen bedankte vandaag op Valentijn alle pendelaars die het openbaar vervoer naar hun werk nemen. In Oosterzele deelden ze speciale valentijnskaartjes uit aan de stations van Scheldewindeke, Balegem en Moortsele “De cijfers van zowel De Lijn als de NMBS zakken naar een dieptepunt,” zegt voorzitter van Groen Oosterzele Jeroen Logghe.

“Ook vanuit Oosterzele moeten de pendelaars naar Gent, Zottegem, Brussel wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school geraken, of dat ze moeten rechtstaan wegens te weinig plaats op de trein”, zegt Jeroen. “We toverden vandaag alvast veel glimlachen op de gezichten van zo’n 250 pendelaars en we willen pendelaars op deze Valentrein vooral een positief gevoel geven: ze maken de meest ecologische keuze en met Groen gaan we ervoor zorgen dat dat ook de meest logische keuze wordt”, zegt raadslid Roswitha Gerbosch