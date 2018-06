Gouden medaille voor Karmelietkaas 08 juni 2018

De ambachtelijke bierkaas met Triple Karmeliet van De Vierhoekhoeve in Gijzenzele heeft goud gewonnen op de Cheese Award Premio Roma in Italië. De kaas is één van de paradepaardjes van De Vierhoekhoeve. Daar wordt kaas gemaakt met melk van eigen koeien en met bier vermengd. In 2016 behaalde een Duvelkaas al goud in het Verenigd Koninkrijk. (DVL)