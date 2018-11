GILO Balegem richt avontuurlijke speelplaats in en wil ze met iedereen delen Didier Verbaere

20 november 2018

Het gemeentebestuur van Oosterzele is kandidaat om deel te nemen aan het project ‘bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen’ van de Vlaamse overheid. “Het gemeentebestuur moedigt ook alle scholen op zijn grondgebied aan om van deze subsidiemogelijkheid gebruik te maken. Het is de bedoeling dat speelplaatsen na de schooluren en in de weekends ook door andere (jeugd)verenigingen gebruikt worden. Als eerste mogelijkheid denken we aan de afdeling van de gemeenteschool GILO Balegem. Voor die locatie werd al een plan gemaakt en worden nu al werken uitgevoerd om de schoolspeelplaats avontuurlijker en aantrekkelijker te maken. Ook een plan om een speelbos aan te leggen, zit in de steigers”, zegt schepen Marleen Verdonck (CD&V).