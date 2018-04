Gijzelaarke heeft nu ook een Tripel 10 april 2018

02u52 0

Eén jaar na het blonde streekbiertje, lanceren de brouwende broers Robin en Yannick De Pelsmaker van De Gijzelse Microbrouwerij een nieuw bier. Gijzelaarke Tripel is een amberkleurige tripel met een alcoholpercentage van 8,7 procent. "Met geheime gist, extra suikers via caramout en kruiden zoals koriander heeft dit bier toch een mooie fruitige toets met een warm mondgevoel en een romige schuimkraag" weet brouwer Yannick. In totaal brouwden ze 2.000 liter die enkel in de lokale horeca te consumeren is. "De Vierhoekshoeve maakte ook twee bierkazen van ons bier. We broeden nu verder op een donker winterbier", besluiten de broers. (DVL)