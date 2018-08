Gijzel Kirmesse pakt uit met petanquetornooi 14 augustus 2018

Van 24 tot 27 augustus viert Gijzenzele haar jaarlijkse Gijzel Kirmesse. "Acht verenigingen en heel wat inwoners zetten belangeloos hun schouders onder deze gezellige kermis met een goedgevuld en gevarieerd programma. Door de succesvolle editie van vorig jaar is er extra budget voor nog meer vertier", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V). Dj Sven Ornelis staat op vrijdagavond in voor de muziek op de openingsfuif van de kermis. Op zaterdag is er wielrennen voor Gentlemen en Elite zonder contract en beloften. Aan 't Zaaltje wordt er friet met stoverij geserveerd. Op het grote podium speelt Strawberry Jam en Pussy Willow en is er Sing, Swing en Drinks op het Dorpsplein tot 2 uur. Zondag kan je snuffelen op de rommelmarkt en de garageverkoop. Het Koninklijke Fanfare Orkest Volksopbeuring van Massemen verzorgt het aperitiefconcert. En 's avonds staan toppers als Sam Gooris en Gunther Neefs op het podium en is er De Helaasheid Der Zingen.





"Nieuw op maandag is het petanquetornooi. Ploegen worden willekeurig door het lot bepaald. Voor het eerst staat er ook een 'rups' op de kermis. En er is ook bingonamiddag", aldus Van Durme. Kurt Burgelman, de zanger van Biezebaaze, brengt een soloconcert om af te sluiten om 22 uur.





Alle info op www.gijzelkirmesse.be. (DVL)