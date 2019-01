Gemeenteraad Oosterzele legt eindelijk de eed af Didier Verbaere

28 januari 2019

21u22 8 Oosterzele In Oosterzele heeft de gemeenteraad maandagavond eindelijk de eed afgelegd. De installatie werd na een klacht van Open Vld Plus bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitgesteld. Pas op 7 januari werd de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 geldig verklaard. Er werd geen beroep aangetekend tegen het arrest van de Raad waardoor de gemeenteraad eindelijk kon bijeen worden geroepen. Burgemeester Johan Van Durme legde op 18 januari de eed af bij waarnemend Gouverneur Didier De Tollenaere.

Filip Michiels (Open Vld plus) kreeg uiteindelijk slechts deels gelijk bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Er werden onregelmatigheden aangetroffen in de aangifte van de uitgaven van kandidaat-gemeenteraadsleden Jean Marie De Groote (CD&V) en Pieterjan Keymeulen (CD&V). Burgemeester Van Durme kreeg hiervoor een administratieve boete van 6.000 euro.

Raadslid en toekomstig schepen Elsy De Wilde mocht maandag de eed afleggen maar werd meteen een maand geschorst in haar mandaat. Een sanctie van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat een wagen met haar verkiezingsdrukwerk enkele keren bij een stembureau werd gezien. Haar plaats wordt nu voor één maand ingenomen door opvolger Evelien Roelekens. Na een maand ‘in staat van verhindering’ wordt Elsy De Wilde schepen en zal ze ook de eed als schepen afleggen. Dan verhuist partijgenoot Wilfried Verspeeten naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Hilde De Sutter (CD&V) werd aangeduid als voorzitter van gemeente- en OCMW-raad. “Ik wil vooral een bruggenbouwer zijn tussen de vier partijen aan tafel. Ik vraag om mild en verdraagzaam te zijn voor elkaar en geen muren te bouwen”, zegt Hilde De Sutter over haar functie. Het kartel zal ook als één fractie CD&V en N-Va in de gemeenteraad zetelen. “We hopen dat deze meerderheid in deze legislatuur wat meer respect heeft voor het werk, inzet én rechten van de oppositie. We hopen dat de talrijke voorstellen die we agenderen nu écht op de inhoud beoordeeld zullen worden. En niet gewoon weggestemd, enkel en alleen omdat ze van de oppositie komen. Dat zou een teken van respect zijn voor de kiezer”, zegt fractieleider Filip Michiels (Open Vld Plus).

Het schepencollege wordt voorgezeten door burgemeester Johan Van Durme (CD&V). Eerste schepen wordt Orville Cottenie (N-VA). Hij was de enige N-VA verkozene van het kartel. Tweede schepen wordt Christ Meuleman en derde schepen Marleen Verdonck. Zij wordt op 31 december 2021 opgevolgd door Pieterjan Keymeulen. Elsy De Wilde is vierde schepen. En Els De Turck is toegevoegde schepen en voorzitter van het Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst.

In de nieuwe gemeenteraad zetelen ook heel wat nieuwe gezichten. De benjamin van de gemeenteraad met 19 lentes is Louise Van Hoorde (Open Vld Plus). Ook Ann Van Hecke en Pien Kaat zijn nieuw in de liberale fractie. Voor Groen komen Simon Van Der Heyden en Jeroen Logghe in de gemeenteraad. En het kartel CD&V/N-VA verwelkomt naast schepen Orville Cottenie ook nieuwkomers Linda De Vos en Evelien Roelekens.

De gemeenteraad stuurt ook vier raadsleden naar de politieraad in de zone Rhode&Schelde : Orville Cottenie (N-VA), Filip Vermeiren (CD&V), Jeroen Logghe (Groen) en Filip Michiels (Open Vld). En in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zetelen Wilfried Verspeeten, Geert Van Grembergen, Roswitha Gerbosch, An Haesebeyt en Marc De Smet. Hij wordt eind 2021vervangen door Barbara Stubbe.