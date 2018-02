Gemeente wil baanwinkels weren 16 februari 2018

Het gemeentebestuur van Oosterzele werkt aan een visietekst over de vestiging van grote handelszaken op zijn grondgebied.





Of dat de bouwaanvraag van warenhuis Aldi voor een nieuwe winkel op het kruispunt van de N42 en de Houtemstraat zal tegenhouden, valt te betwijfelen. "Die hebben natuurlijk hun huiswerk gemaakt en weten dat het gebied staat ingekleurd als woonzone en ze daar dus perfect kunnen bouwen", zegt schepen van economie Jean Marie De Groote (CD&V). Maar in de toekomst hoopt hij baanwinkels te weren. "We moeten sterk inzetten op de lokale kleinhandel in de verschillende woonkernen. Een grote winkel kan, maar dan enkel in het centrum van de gemeente. We willen een duurzaam kernwinkelbeleid voeren met de klemtoon op detailhandel zoals bakkers, slagers en kleine buurtwinkels. Op die manier houden we het centrum ook levend", aldus De Groote.





Oosterzele telt vandaag nog meer dan honderd kleine handelszaken. "Als Aldi een bouwvergunning krijgt, zullen we scherp toezien dat de mobiliteit zeer nauwlettend wordt onderzocht", besluit De Groote. (DVL)