Geen nieuwjaarsfeest in 't Pleintje na brand 02u37 0

Een brand heeft taverne 't Pleintje in de Kerkstraat vrijdagnacht zwaar beschadigd. Daardoor moet de zaak dicht tot zeker midden januari.





Rond 2.30 uur werd uitbater Alain Gaudissabois plots wakker. "Mijn slaapkamer hing vol rook en de rookmelder ging af", vertelt hij. "Dat is mijn geluk gebleken, anders was ik in de brand gebleven. Van mijn bed bleef niks meer over." Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de zonnewering aan de basis van de brand. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar de schade is wel groot. Het nieuwjaarsfeest wordt noodgedwongen geschrapt. "We hopen tegen ten laatste februari met de zaak weer open te gaan. De zonnewering kunnen we nadien herstellen. Het is nu toch te koud om buiten te zitten." (JEW)