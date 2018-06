Garage binnen op twee meter van man STUURLOZE AUTO RICHT RAVAGE AAN VIER GEWONDEN JURGEN EECKHOUT SAM OOGHE

27 juni 2018

02u45 0 Oosterzele Een wagen is gisteravond uit de bocht gegaan en een garage binnengereden in Spiegel in Scheldewindeke. De bestuurster en haar twee kinderen raakten gewond. Wim De Pril (48) werkte op amper twee meter in een andere garage en mag zijn engelbewaarder danken dat hij ongedeerd bleef.

"Of ik oké ben? Ja, dit was goed voor mijn bloedcirculatie!" Wim De Pril mag dan bijna aangereden geweest zijn, een uurtje na het ongeval lacht hij alsof er niets aan de hand was. "Maar ik besef het: ik heb bijzonder veel geluk gehad."





Het ongeval gebeurde rond zes uur gisteravond. Een Citroën Berlingo, met daarin een mama en twee jonge kinderen, reed in Spiegel naar beneden, in de richting van de Van Thorenburghlaan. Plots miste ze haar bocht. Met piepende banden probeerde ze de situatie nog recht te trekken, maar dat lukte niet. "Ik zag die auto veel te snel gaan en zelfs bijna kantelen", vertelt een ander slachtoffer, ook een mama die liever anoniem blijft. Ze reed in de tegengestelde richting en week naar het fietspad rechts uit om de Citroën te ontwijken. Maar de Citroën vloog via een verkeersdrempel ook de straat over, raakte de wagen van de tegenligster, en belandde tegen een garage. Of beter gezegd: in de garage.





Eén getuige maakte het incident van bijzonder dicht mee: Wim De Pril. Hij was aan het werk in de garage ernaast, op amper twee meter van waar de Citroën tot stilstand zou komen. "Ik was gewoon mijn sleutels aan het sorteren na mijn werk. Ineens hoorde ik piepende banden en stond ik op om te kijken. Die wagen vloog mij net voor mijn neus voorbij en reed tegen het muurtje, hier op een meter van mij. Het ging allemaal veel te snel om te beseffen wat er gebeurde."





De Pril was niet onder de indruk en schoot de slachtoffers meteen te hulp. "De bestuurster was er het ergst aan toe, ze bloedde hevig. Maar ik kreeg de deuren niet open. De twee kinderen op de achterbank - allebei nog heel jong - hadden vooral blauwe plekken door hun gordels. Maar goed dat ze die droegen. Uiteindelijk kreeg ik samen met toegesnelde omstanders de slachtoffers eruit", vertelt hij. "Nu besef ik wel dat ik heel veel geluk gehad heb. Zomaar op een meter van mij. Die garage ligt volledig overhoop, de impact moet enorm geweest zijn. Stel je voor dat ik daar aan het werken was... Dat is het leven, zeker?"





De moeder en haar twee kinderen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie is er geen sprake van onmiddellijk levensgevaar. De tegenligster was zeer onder de indruk, maar haar verwondingen vallen mee. Haar enkele maanden oude baby bleef ongedeerd.