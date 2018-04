Frontman Channel Zero als dj op Rock Balegem 06 april 2018

02u31 1

In Zaal Den Amb8 in Oosterzele vindt zaterdag Rock Balegem plaats. De vzw Let It Happen kon er Franky De Smet-Van Damme, frontman van Channel Zero, strikken voor drie dj-sets tussen de optredens van onder meer Solitude Within, Hammeramp, Beuk, Ironborn en Spoil Engine. De deuren openen aan de Lange ambachtstraat om 14.45 uur. Laatste optreden om 23.45 uur. De volledige line-up en info op Facebook en www.eventbride.nl. (DVL)