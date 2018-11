Fonds Emilie Leus wil alcoscans in gans België Ook alcoholtesters voor chauffeurs in Ghelamco arena Gent Didier Verbaere

15 november 2018

13u29 0 Oosterzele Het Fonds Emilie Leus uit Oosterzele gaat samenwerken met Vinum et Spiritus, de Belgische federatie van wijn en gedistilleerde dranken. Samen willen ze overal in België Alcoscans installeren. Dat zijn alcoholtesters voor particulier gebruik. Momenteel hangen er al dergelijke toestellen in openbare parkings in Gent en worden ze ingezet op de Zesdaagse in het Kuipke. Volgend jaar komen ze ook in de Ghelamco Arena.

Het Fonds Emilie Leus werd opgericht door Vincent Leus ter nagedachtenis van zijn dochter Emilie (18). Zij werd samen met haar vrienden op 11 november 2009 ’s ochtends vroeg aangereden door een dronken chauffeur in Oosterzele. Het groepje fietsende studenten geneeskunde was op weg naar Geraardsbergen in het kader van hun studentendoop. Vermoeid na een nachtje stappen en onder invloed van alcohol maaide een jonge chauffeur vier studenten van het fietspad. Laetitia Vandevelde (18) uit Sint-Genesius-Rode stierf ter plaatse, Lauren De Cleyn uit Sint-Niklaas (17) enkele uren later in het UZ Gent. Emilie vocht nog twee dagen voor haar leven maar overleed op 13 november.

Fonds Emilie Leus

Sindsdien vecht vader Vincent een strijd tegen rijden onder invloed. Hij geeft zo’n 40 voordrachten en getuigenissen per jaar in secundaire scholen. Sinds enkele jaren installeert het Fonds ook Alcoscans op openbare plaatsen waarmee je snel kan testen of je al dan niet teveel gedronken hebt. “De dader van het ongeval heeft tot op heden nooit schuldbesef of berouw getoond. Met onze acties willen we vermijden dat gezinnen nog met zulke drama’s geconfronteerd worden”, zegt Vincent Leus over zijn gevecht. Jaarlijks sterven in België 100 tot 150 mensen in het verkeer door de gevolgen van alcohol achter het stuur. “Wij zijn niet tegen alcohol en uitgaan. Maar wel tegen alcohol in het verkeer. We hebben vandaag zo’n 60-tal alcoscans in Vlaanderen hangen. Vooral in openbare parkings in Gent, Antwerpen, Brugge, Sint-Niklaas, Opwijk, Waregem en Geraardsbergen. Er is ook een akkoord met de stad Leuven om daar volgend jaar alcoscans te hangen. En we zijn ook aanwezig op evenementen zoals momenteel in het Kuipke op de Zesdaagse in Gent en er komen volgend jaar ook toestellen in de Gentse Ghelamco Arena van AA Gent”, somt Vincent Leus op.

Samenwerking met Vinum et Spiritus, Belgische federatie van wijn en gedistilleerde dranken

“Hiervoor hebben we uiteraard middelen en sponsors nodig. Want een toestel kost ongeveer 800 euro”, weet Vincent Leus. Die steun krijgt hij nu van Vinum et Spiritus, de Belgische federatie van wijn en gedistilleerde dranken. Zij engageren zich om nog dit jaar en ook de komende jaren 15 toestellen per jaar te financieren. Ze zetten de scans ook in op grote evenementen waar ze aanwezig zijn. Onlangs nog op de Megavino wijnbeurs. Ze willen ze verdelen op grote evenementen, dancings en plaatsen met een hoog risicogehalte.

“Alcohol is niet des duivels en maakt deel uit van het leven als je er op een gezonde manier mee omgaat en als je maar de regels respecteert en niet drinkt en rijdt. Dit lijkt een a-typische samenwerking met het Fonds maar eigenlijk hebben we dezelfde doelstellingen : verantwoord omgaan met alcohol en zeker niet achter het stuur”, weett Geert Van Lerberghe, algemeen directeur van Vinum Et Spiritus. Vlaams Minister van Mobiliteit was aanwezig bij de voorstelling en is het idee genegen. Hij bekijkt of er ook Vlaams geld kan vrijgemaakt worden voor het project en vind het een goeie aanvulling van de BOB-campagnes.