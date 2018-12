Filmnamiddag voor kinderen ten voordele van Make A Wish Didier Verbaere

17 december 2018

Emma Pandelaere en haar klasgenoot in het OLVC Grotenberge Fiona organiseren op donderdag 27 december een filmnamiddag in de polyvalente zaal De Appelaar in het IZOO op Dorp 48 in Oosterzele.

“ We organiseren dit voor het vak vrije ruimte en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De opbrengst hiervan gaat naar Make A Wish”, zegt Emma. Om 13 uur zwaaien de deuren open van de cinema. Eerst is er de vertoning van Santa Buddies van 13.30 tot 15.15 uur. Om 15.45 uur kan je naar Sjakie en de Chocoladefabriek kijken.

Een ticket voor één film kost 6 euro en 9 euro voor de beide films. Drankje inbegrepen. Snel inschrijven kan nog via emmapandelaere@outlook.com met vermelding naam en film. Betalen kan aan de kassa.