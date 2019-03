Filip Michiels (Open Vld Plus) en Simone Lejeune (N-VA) op Vlaamse lijst Didier Verbaere

14 maart 2019

Filip Michiels, fractieleider van de Oosterzeelse liberalen, is opnieuw kandidaat op de Vlaamse lijst van Open Vld. Hij krijgt de 8ste plaats. Bij de vorige Vlaamse verkiezingen haalde hij meer dan 5500 voorkeursstemmen van op plaats 17. “Michiels is een politiek werkpaard en dossiervreter in de oppositie en achter de schermen van de liberalen”, klinkt het bij de afdelingsvoorzitter.

Michiels is parlementair medewerker voor de opeenvolgende Vlaams Fractieleiders Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Bart Tommelein. Momenteel is hij kabinetsmedewerker op het kabinet van Viceminister-President en Vlaams Minister Sven Gatz waar ze samen het jeugdbeleid vorm geven.

N-VA zet de 25-jarige Simon Lejeune als 15de opvolger op de Vlaamse Lijst. De kandidaat is journalist van opleiding en werkt als communicatiemedewerker bij de sociale mediakanalen van N-VA.