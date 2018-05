Extra kmo-zone langs N42 18 mei 2018

03u03 0

Er komt een nieuwe kmo-zone langs de N42, rechtover het bedrijventerrein aan de Lange Ambachtstraat. De gemeenteraad keurde de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan goed. Bedoeling is dat bedrijven er zich over twee jaar vestigen. Op het terrein is ook plaats voor een nieuw containerpark en parking voor de school. Hiervoor is 2,5 hectare voorzien. Groen stelde zich vragen over de locatie van de nieuwe kmo-zone vlakbij de school en wat de impact zal zijn op de mobiliteit in de omgeving. (DVL)