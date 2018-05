Extra grond voor uitbreiding geboorte- en speelbos Lange Broucke 01 juni 2018

De Gemeente Oosterzele koopt 2,5 hectaren grond palend aan het bestaande geboortebos op Lange Broucke. Het geboortebos zal in de toekomt verder ingericht worden als speelbos. In 2010 werden daar 200 streekeigen bomen geplant door de ouders van kindjes geboren in 2008, 2009 en 2010. De gemeente wil ook kinderen die vanaf 2011 geboren zijn, de kans geven om een boompje te planten. Op de extra percelen willen ze enkele speelheuvels, wilgentunnels en balkenparcours aanleggen. De site is gelegen ter hoogte van het bedrijf OBBC en is volledig ontgonnen en terug opgevuld.





Het bos is te bereiken via de Houtemstraat en ligt aan het einde van de straat Scheurbroeck. (DVL)