Ere-raadslid Aimé Lejeune overleden

Aimé Lejeune, ere-raadslid van de gemeente Oosterzele, is op zaterdag 30 december op 91-jarige leeftijd overleden. De liberaal zetelde van 1977 tot 1995 in de gemeenteraad en werd in 2016 gehuldigd als ere-raadslid. "Aimé hielp waar hij kon. In Balegem en Gijzenzele, waar hij vroeger en nu woonde, was hij gewaardeerd en zeer geliefd. Als raadslid lag hij mee aan vele realisaties in de gemeente waaronder de parking aan het Sint-Bavoplein of het zaaltje van de kerkgemeenschap. We willen onze deelneming betuigen aan de familie", weet burgemeester Johan Van Durme (CD&V). "Aimé was liberaal in hart en nieren en altijd paraat voor iedereen. We zijn blij dat we hem vorig jaar nog de eretitel konden schenken", reageert Open Vld-fractievoorzitter Filip Michiels. (DVL)