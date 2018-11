Ere-Gouverneur Paul Breyne bezoekt expo WPO Gijzenzele Didier Verbaere

09 november 2018

Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil kreeg vrijdagavond hoog bezoek over de vloer in de kerk van Gijzenzele. Na een ontmoeting met de Britse premier Theresa maakte Ere-gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne even tijd om de expo rond WOI in de kleine Sint-Bavo kerk te bezoeken. Daar hangt onder meer een exacte replica van een Sopwith Camel gevechtsvliegtuig waarmee Lt.James Reid op 4 november 1918 boven het dorp werd neergehaald door de Duitsers. De voormalige Gouverneur en oud-burgemeester van Ieper werd door de Federale regering aangesteld als Commissaris Generaal van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in ons land en was gecharmeerd over de enorme collectie bezienswaardigheden en spullen van het 6de Linie Regiment. De expo is nog open tot zondagavond. Vanaf 17 uur wordt daar rond de Sint – Bavokerk een vuur- en lichtherdenking van de crash van Lt. James Reid georganiseerd. Je kan de tentoonstelling daarna nog bezoeken op 18 en 25 november.