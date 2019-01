Eerste steen voor 18 sociale koopwoningen op Groot Bewijk Didier Verbaere

26 januari 2019

11u24 0

Kleine Landeigendom Het Volk legde zaterdagochtend symbolisch de eerste steen van haar bouwproject met 18 sociale koopwoningen op Groot Bewijk in Scheldewindeke. Op de 8,8 hectare grote site werden eerder reeds assistentiewoningen in gebruik genomen en wordt momenteel een nieuw woonzorgcentrum gebouwd.

Het bouwproject van Kleine Landeigendom Het Volk werd gegund aan aannemer Everaert Cooreman voor 3,3 miljoen euro en startten op 8 oktober. Het einde van de bouw van 18 woningen is voorzien in het voorjaar van 2020. Groot Bewijk situeert zich tussen de Korenbloemstraat, Boterbloemstraat, Turkenhoek en de spoorlijn Zittegem-Gent.

“Het gaat hier om 9 koppelwoningen en elke woning is voorzien van vier slaapkamers, een ruime zolder, een afzonderlijke garage en tuin, een regenwaterput en zonnepanelen op het dak”, zegt directeur Hans Heyse van KLE Het Volk. Vandaag zijn er reeds 37 kandidaten ingeschreven voor de aankoop van één van de 18 woningen. De toewijzing gebeurt op basis van huidige woonplaats en inkomen. “Een woning wordt volledig afgewerkt, uitgezonderd vloer en keuken, verkocht. Inwoners van Oosterzele krijgen voorrang en een woning kost tussen 220.000 en 240.000 euro. Aan die marktprijs krijgen ook mensen met een lager inkomen de kans om een eigen woning te verwerven. Voorwaarde is wel dat ze er minimum 20 jaar wonen”, legt Heyse uit.

“Op korte termijn plannen we ook de bouw van 7 sociale koopwoningen in de Huckerstraat in Balegem. Daar realiseerden we in het verleden ook al 82 sociale woningen”, vult KLE voorzitter Louis Vervloedt aan. “En het nieuwe woonzorgcentrum wordt in mei in gebruik genomen”, zegt schepen Els De Turck. Op Groot Bewijk komen ook nog nieuwe sociale huurwoningen en een cohousingproject. Alle info en voorwaarden op www.klehetvolk.be.