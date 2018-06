Eerste markt voor lokale producten 12 juni 2018

02u35 1

Op het dorpsplein van Scheldewindeke verzamelen op zaterdag 23 juni 15 standhouders voor de allereerste korteketenmarkt. Van 10 tot 17 uur kan je er kuieren tussen de kraampjes met voedingsproducenten uit de regio. "De rechtstreekse verkoop van lokaal geproduceerde producten aan de klanten zit in de lift. Met deze markt willen wij deze mensen met een grote liefde voor hun producten en hun stiel een forum aanbieden. Het is een directe bijdrage aan een duurzamere wereld", zegt schepen van duurzaamheid Jan Martens (N-VA). Op de markt vind je verse geitenkaas en rijstpap van Geitenboerderij Klaverentroef, water en frisdranken van Ginstbronnen en Christiana, groenten en fruit van bioboerderijen, honingbier van Brouwerij Gemeldorp en De Gijzelse microbrouwerij, wijn uit Moortsele en Zwalm, jenever en gin van Van Damme, biologische ijsjes en hapjes van het vegetarische restaurant De Avalonhoeve. Zigeunerorkest Sheherazade brengt voor sfeermuziek en er is een springkasteel met wortelen. (DVL)