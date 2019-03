Eén week na zwerfvuilactie opnieuw acht zakken vuil gevonden Didier Verbaere

18 maart 2019

10u46 0

De oudste kleuters van het Ankerschooltje in de Roosbloemstraat hielden een zwerfvuilactie in de buurt van de vrije basisschool. Op die manier droegen ze hun steentje bij aan het klimaat in Oosterzele. Ze haalden maar liefst acht volle vuilniszakken zwerfvuil op. “En dit amper één week na de grote zwerfvuilactie tijdens de Week van het milieu in de gemeente”, zegt directeur Joris Raemaekers. Redelijk onthutsend inderdaad.