Duurzame Tapis d'Amis in Moortsele 06 september 2018

EVA, de Gezinsbond, Natuurpunt, Oxfam, Trage Wegen en Velt Land van Rhode organiseren in Oosterzele op zaterdag 22 september van 10 tot 14.30 uur Tapis d'Amis, een interactieve, zintuiglijke wandeling. Deelnemers krijgen in en rond het Erfgoedhuis van Moortsele een gevarieerd, avontuurlijk en smakelijk parcours voorgeschoteld waarbij ze zelf hun duurzame koers kunnen bepalen. Er wordt geproefd, geroken, gevoeld, beluisterd over een parcours van 4,5 kilometer. Tijdens de wandeling zijn er infostanden over de verenigingen en duurzaam leven. Op het einde wacht een veggiehapje voor alle deelnemers. Je kan ook zelf je picknick meebrengen. Oxfam zorgt voor een drankje. Deelname kost 2 euro voor 16 of ouder, jonger dan 16 is gratis. Bij voorkeur inschrijven voor 18 september op tapisdamis@gmail.com. (DVL)